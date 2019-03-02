Saç estetiğinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'ye olan ilgi her geçen gün artıyor... Ülkemizin önde gelen merkezlerinden Demo Hair'in sahibi Metin Akay, şunları söyledi: "Amerika, Ortadoğu ve Avrupa'nın birçok ülkesinden müşterimiz var. Erkekler Burak Özçivit'in kadınlar ise Rihanna'nın saçlarından istiyor."





Son dönemde saç ekiminin aksine saç protezinin daha çok tercih edildiğini söyleyen Akay, ekledi: "Protez saç daha kolay ve güvenilir bir yöntem. Kadınlar da en az erkekler kadar bu yönteme başvuruyor."

YILDIZLARIN SAÇLARI PROTEZ

Metin Akay; David Beckham, Rihanna, Lady Gaga, Elton John ve Katy Perry gibi birçok yıldızın saç protezi yaptırdığını söyledi.