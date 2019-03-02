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’de saç ekimi yaptıran erkeklerin favorisi , kadınların tercihi ise

’de saç ekimi yaptıran erkeklerin favorisi ; kadınların tercihi ise saçlarına sahip olmak.

Hayaller Rihanna

Saç estetiğinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'ye olan ilgi her geçen gün artıyor... Ülkemizin önde gelen merkezlerinden Demo Hair'in sahibi Metin Akay, şunları söyledi: "Amerika, Ortadoğu ve Avrupa'nın birçok ülkesinden müşterimiz var. Erkekler 'in kadınlar ise 'nın saçlarından istiyor."



Son dönemde saç ekiminin aksine saç protezinin daha çok tercih edildiğini söyleyen Akay, ekledi: "Protez saç daha kolay ve güvenilir bir yöntem. Kadınlar da en az erkekler kadar bu yönteme başvuruyor."

YILDIZLARIN SAÇLARI PROTEZ
Metin Akay; David Beckham, Rihanna, Lady Gaga, Elton John ve Katy Perry gibi birçok yıldızın saç protezi yaptırdığını söyledi.

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