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  • 21.02.2019
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konserlerine hazırlanan , formunu korumak için gece gündüz spor yapıyor!

Ay gibi parladı!

Önümüzdeki ayki konserlerine hazırlanan , formunu korumak için gece gündüz spor yapıyor. Megastar, önceki akşam da ay ışığında yürüyüş yaptı. Ay ışığıyla yüzü parlayan ünlü sanatçı, bu anı da 'da paylaştı.

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