Önümüzdeki ayki Rusya konserlerine hazırlanan Tarkan, formunu korumak için gece gündüz spor yapıyor. Megastar, önceki akşam da ay ışığında yürüyüş yaptı. Ay ışığıyla yüzü parlayan ünlü sanatçı, bu anı da Instagram'da paylaştı.