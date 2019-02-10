Yakışıklı oyuncuödül koleksiyonunabir yenisini dahaekledi... Düzyatan,Dubai Atlantis ThePalm'da gerçekleşen'nunen önemli ödültörenlerindenbiri olan'nde "ödülünükazandı. Ödülü,'dan alanoyuncu, "Bayanlarve baylar iyiakşamlar. Önceliklebeni davet ettiğinizve bu harika ödülüverdiğiniz için çokteşekkür ederim.Dubai'de her zamanmutlu anılarım olduve bu ödül bunlarınen güzeli. Herkeseçok teşekkürler"diye konuştu.