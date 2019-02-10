Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi... Düzyatan, Dubai Atlantis The Palm'da gerçekleşen Ortadoğu'nun en önemli ödül törenlerinden biri olan Arap Festivali'nde "En İyi Uluslararası Oyuncu" ödülünü kazandı. Ödülü, Dubai Türk Başkonsolosu İlker Kılıç ve Atlantis Palm Pazarlama Direktörü Linda Abdul Hay'dan alan oyuncu, "Bayanlar ve baylar iyi akşamlar. Öncelikle beni davet ettiğiniz ve bu harika ödülü verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Dubai'de her zaman mutlu anılarım oldu ve bu ödül bunların en güzeli. Herkese çok teşekkürler" diye konuştu.
- Saklambaç
- 10.02.2019
- Gazete
Diriliş Ertuğrul'un 'Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan göğsümüzü kabarttı!
Engin Altan Düzyatan, Arap Festivali’nde göğsümüzü kabarttı. “En İyi Uluslarası Oyuncu” ödülünü kazandı!
Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi... Düzyatan, Dubai Atlantis The Palm'da gerçekleşen Ortadoğu'nun en önemli ödül törenlerinden biri olan Arap Festivali'nde "En İyi Uluslararası Oyuncu" ödülünü kazandı. Ödülü, Dubai Türk Başkonsolosu İlker Kılıç ve Atlantis Palm Pazarlama Direktörü Linda Abdul Hay'dan alan oyuncu, "Bayanlar ve baylar iyi akşamlar. Öncelikle beni davet ettiğiniz ve bu harika ödülü verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Dubai'de her zaman mutlu anılarım oldu ve bu ödül bunların en güzeli. Herkese çok teşekkürler" diye konuştu.
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