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  • 27.01.2019
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'tan örnek davranış!

Örnek model!
2015 yılından bu yana Bradley Cooper'la aşk yaşayan Irina Shayk, örnek bir davranışa imza attı... Dünyaca ünlü Rus model, dün bir hayvan barınağından iki yavru köpek aldı. Sahiplendiği hayvanlarla poz veren Irina, 'da paylaştığı fotoğrafın altına "Yeni arkadaşlarım Kolizey ve Glinka" notunu yazdı.

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