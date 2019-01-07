Oğulları Alp'i 2014'te trafik kazasında kaybettikten sonra kendilerini hayır işlerine adayan Begüm Şen ile eşi Adnan Şen, yine iş başında… Elim kaza sonrası ABD'ye yerleşen Şen çifti, önceki gün Los Angeles'taki The Art of Elysium Heaven galasına katıldı. İkili, dünya çapındaki hasta çocuklar yararına düzenlenen gecede gönüllerinin güzelliğini bir kez daha kanıtladı. İkili, bu yıl 12.'si düzenlenen ve bilet fiyatlarının 2 bin 500 dolarla 100 bin dolar arasında değiştiği gecede kişi başı 25 bin dolarlık (yaklaşık 133 bin lira) biletlerden iki adet satın alıp derneğe katkıda bulundu.
GARNER'LA HATIRA
Cemiyet hayatının yardımsever çifti, iki bilet için 50 bin dolar yani 266 bin lira ödedi. Begüm Hanım, dernek destekçisi ABD'li aktris Jennifer Garner ile de gecede bir araya geldi. Güzel yıldızla sohbet eden Şen, ünlü oyuncuyla fotoğrafını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. İkili, ihtiyaç sahibi çocuklar için verdikleri kalpten destekle de takdir topladı.
CENNET MASASI 100 BİN DOLAR
NİRVANA MASASI 50 BIN DOLAR
ÜTOPYA MASASI 25 BİN DOLAR
GARNER'LA HATIRA
Cemiyet hayatının yardımsever çifti, iki bilet için 50 bin dolar yani 266 bin lira ödedi. Begüm Hanım, dernek destekçisi ABD'li aktris Jennifer Garner ile de gecede bir araya geldi. Güzel yıldızla sohbet eden Şen, ünlü oyuncuyla fotoğrafını da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. İkili, ihtiyaç sahibi çocuklar için verdikleri kalpten destekle de takdir topladı.
CENNET MASASI 100 BİN DOLAR
NİRVANA MASASI 50 BIN DOLAR
ÜTOPYA MASASI 25 BİN DOLAR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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