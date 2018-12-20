Sinem Kobal'ın keyfine diyecek yok

Kendisi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu ile uzun süredir ekrandan uzak kalan Sinem Kobal'ın şu sıralar adeta keyfine diyecek yok…
Güzel oyuncu, dün de yeşillikleri seyre dalıp huzura daldı. Sinem Kobal, bu anın fotoğrafını da Instagram'da takipçileriyle paylaşıp herkesi kıskandırdı.
Güzel oyuncu, dün de yeşillikleri seyre dalıp huzura daldı. Sinem Kobal, bu anın fotoğrafını da Instagram'da takipçileriyle paylaşıp herkesi kıskandırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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