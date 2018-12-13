Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, gönlünün de güzel olduğunu bir kez daha kanıtladı. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Büyüküstün, önceki gün Ankara'da Türk ve Suriyeli çocuklarla bir araya geldi. Oyuncu, 'Müzede Bir Gün' etkinliğinde miniklerle gün boyu resim yapıp onlarla oyunlar oynadı.
Güzel oyuncu, renkli etkinlikte çocuklarla keyifli anlar yaşadı. Minikler, Tuba Büyüküstün'e sevgi gösterisinde bulundu. Türk ve Suriyeli çocukların adeta çembere aldığı güzel oyuncu, her biriyle tek tek ilgilendi. Büyüküstün'le tanışan miniklerin sevinci de objektife böyle yansıdı.
SEVGİNİN EN SAF HALİ
Büyüküstün, etkinlikte kendisine sevgi gösterisinde bulunan miniklere böyle karşılık verdi.
Güzel oyuncu, renkli etkinlikte çocuklarla keyifli anlar yaşadı. Minikler, Tuba Büyüküstün'e sevgi gösterisinde bulundu. Türk ve Suriyeli çocukların adeta çembere aldığı güzel oyuncu, her biriyle tek tek ilgilendi. Büyüküstün'le tanışan miniklerin sevinci de objektife böyle yansıdı.
SEVGİNİN EN SAF HALİ
Büyüküstün, etkinlikte kendisine sevgi gösterisinde bulunan miniklere böyle karşılık verdi.
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