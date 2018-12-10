Kırmızı mont mini şort

Şarkıcı Dicle Olcay, önceki gece Ağaoğlu Maslak 1453 Çukur Club'ta sevenleriyle buluştu. Sahne performansına 'Maktul' şarkısı ile başlayan Olcay, gece boyu söylediği şarkıları ve muhteşem fiziğiyle izleyicilerini coşturdu. Deri montu ve mini şortu ile yürekleri hoplatan Olcay, Yonca Evcimik'in şarkılarını da seslendirdi.