Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 22.11.2018
  • Gazete

mutluyuz'

, eşinin ailesiyle barıştığını söyledi. “Bu yaz düğünümüz var. , mutluyuz” dedi

‘Keyifliyiz mutluyuz
Buğra Toplusoy'la ABD'de evlenen oyuncu Ceyda Ateş, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aile arasında nikah yapan çiftin, yaz aylarında düğün yapacağı öğrenildi. Güzel oyuncu, eşinin küs olduğu ailesiyle buzları erittiği hatırlatılınca, "O zaman da söyledim konunun benimle alakası yok. Onlar bir aile baba-oğul her zaman darılırlar barışırlar hepimiz ailelerimizle küsüyoruz barışıyoruz ama sonuçta baba ve çocuk. O yüzden ben çok mutlu oldum barışmalarına. Keyifliyiz mutluyuz" dedi.



- Suzan Toplusoy - Turgut Toplusoy


AYDIN HAMZA

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç Haberleri‘Keyifliyiz mutluyuz'
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar