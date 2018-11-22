Buğra Toplusoy'la ABD'de evlenen oyuncu Ceyda Ateş, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aile arasında nikah yapan çiftin, yaz aylarında düğün yapacağı öğrenildi. Güzel oyuncu, eşinin küs olduğu ailesiyle buzları erittiği hatırlatılınca, "O zaman da söyledim konunun benimle alakası yok. Onlar bir aile baba-oğul her zaman darılırlar barışırlar hepimiz ailelerimizle küsüyoruz barışıyoruz ama sonuçta baba ve çocuk. O yüzden ben çok mutlu oldum barışmalarına. Keyifliyiz mutluyuz" dedi.
Buğra Toplusoy - Suzan Toplusoy - Turgut Toplusoy
AYDIN HAMZA
Buğra Toplusoy - Suzan Toplusoy - Turgut Toplusoy
AYDIN HAMZA
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