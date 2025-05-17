Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarıları peş peşe sıraladı. Bugün Marmara, Karadeniz ve Ege'de yağış bekleniyor.
Yağışların, Marmara Bölgesi ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
ELEKTRİK FIRTINASI UYARISI
Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımlarda Marmara bölgesi civarında beklenen 'elektrik fırtınası'na değinildi.
Yapılan paylaşımda, "Bu gece yarısından itibaren Çanakkale ve Edirne; cumartesi sabah ve öğlen ise İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir (Bandırma) ve Bursa'da ani elektrik fırtınası geçişi bekliyoruz. Şimşek, gök gürültüsü, sağanak yağmur ne ararsan var" ifadesi yer aldı. Sonrasında yapılan başka bir paylaşımda ise, "DİKKAT! Bu gece yarısından itibaren 18 saat içerisinde Marmara Bölgesi genelinde 30.000 şimşek/yıldırım hadisesi bekleniyor..." denildi.
"DERE KENARLARINDAN UZAK DURUN"
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda il il, ilçe ilçe uyarılarda bulundu.
Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu gece yarısından itibaren Edirne Enez İpsala Keşan, Çanakkale Bayramiç Çan; sabah Tekirdağ Erdek Mudanya İmralı Yalova'da şiddetli yağmur gök gürültülü yıldırımlı var. Su baskınları yapar. Dere kenarlarından ve köprülerden uzak durun. Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında kuvvetli fırtına. Rüzgar lodosun hızı 100 km/ saate kadar çıkabilir. Çatı altlarında bulunmayın, aracınızı çatı altlarına ağaç yanına park etmeyin."
15 İLE SARI KODLU UYARI
MGM'den alınan bilgilere göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 15 ile "sarı" kodlu uyarı verildi.
Sarı kod ile uyarı verilen iller şu şekilde:
Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Yalova.
AKOM'DAN UYARI
AKOM'dan İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin 16 Mayıs itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.
Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.
Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.
Son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 27, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 21, Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İZMİR: 25, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 23, Sabah saatlerinden itibaren yağış bekleniyor
BURSA: 22, Sabah saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor
BALIKESİR: 25, Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
EDİRNE: 22, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağış bekleniyor
KIRKLARELİ: 21, Sabah saatlerinde kuvvetli yağmur bekleniyor
A.KARAHİSAR: 27, Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA: 26, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 32, Parçalı bulutlu
ANTALYA: 25, Parçalı bulutlu
HATAY: 35, Parçalı bulutlu
ISPARTA: 25, Parçalı bulutlu
ÇANKIRI: 30, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu
KONYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE: 29, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
KASTAMONU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 23, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
AMASYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 30, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN: 31, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 31, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 34, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu