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Meteoroloji'den 15 kente sarı kod! İstanbul'a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tam 15 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. 17 Mayıs hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilirken, Hava Forum'dan ise 'elektrik fırtınası' paylaşımı geldi.

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Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025 , 08:10 Güncelleme Tarihi :17 Mayıs 2025 , 08:10
Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarıları peş peşe sıraladı. Bugün Marmara, Karadeniz ve Ege'de yağış bekleniyor.

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

Yağışların, Marmara Bölgesi ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

ELEKTRİK FIRTINASI UYARISI

Hava Forum'un X hesabından yapılan paylaşımlarda Marmara bölgesi civarında beklenen 'elektrik fırtınası'na değinildi.

Yapılan paylaşımda, "Bu gece yarısından itibaren Çanakkale ve Edirne; cumartesi sabah ve öğlen ise İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir (Bandırma) ve Bursa'da ani elektrik fırtınası geçişi bekliyoruz. Şimşek, gök gürültüsü, sağanak yağmur ne ararsan var" ifadesi yer aldı. Sonrasında yapılan başka bir paylaşımda ise, "DİKKAT! Bu gece yarısından itibaren 18 saat içerisinde Marmara Bölgesi genelinde 30.000 şimşek/yıldırım hadisesi bekleniyor..." denildi.

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

"DERE KENARLARINDAN UZAK DURUN"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda il il, ilçe ilçe uyarılarda bulundu.

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu gece yarısından itibaren Edirne Enez İpsala Keşan, Çanakkale Bayramiç Çan; sabah Tekirdağ Erdek Mudanya İmralı Yalova'da şiddetli yağmur gök gürültülü yıldırımlı var. Su baskınları yapar. Dere kenarlarından ve köprülerden uzak durun. Kıyı Ege ile Marmara'nın batısında kuvvetli fırtına. Rüzgar lodosun hızı 100 km/ saate kadar çıkabilir. Çatı altlarında bulunmayın, aracınızı çatı altlarına ağaç yanına park etmeyin."

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

15 İLE SARI KODLU UYARI

MGM'den alınan bilgilere göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 15 ile "sarı" kodlu uyarı verildi.

Sarı kod ile uyarı verilen iller şu şekilde:

Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Yalova.

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

AKOM'DAN UYARI

AKOM'dan İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin 16 Mayıs itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.

Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.

Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

Son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 21, Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

İZMİR: 25, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 23, Sabah saatlerinden itibaren yağış bekleniyor

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

BURSA: 22, Sabah saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor

BALIKESİR: 25, Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

EDİRNE: 22, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağış bekleniyor

KIRKLARELİ: 21, Sabah saatlerinde kuvvetli yağmur bekleniyor

A.KARAHİSAR: 27, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA: 26, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 32, Parçalı bulutlu

ANTALYA: 25, Parçalı bulutlu

HATAY: 35, Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

ISPARTA: 25, Parçalı bulutlu

ÇANKIRI: 30, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu

KONYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE: 29, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KASTAMONU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 23, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

AMASYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 30, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN: 31, Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 31, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 34, Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den 15 kente sarı kod! İstanbul’a peş peşe uyarı! Çok şiddetli geliyor

MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu