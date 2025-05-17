Sarı kod ile uyarı verilen iller şu şekilde:

MGM'den alınan bilgilere göre, bugün beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 15 ile "sarı" kodlu uyarı verildi.

Akşam saatlerine kadar etkili olması öngörülen yağışların, özellikle öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olabileceği belirtilen açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

Sistemin etkisiyle 17 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, bunun beraberinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanmasının beklendiği bildirildi.

AKOM'dan İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin 16 Mayıs itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.

İZMİR: 25, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

Son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ise şöyle olacak:

MANİSA: 26, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 27, Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA: 25, Parçalı bulutlu

ÇANKIRI: 30, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu

KONYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE: 29, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KASTAMONU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 23, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor