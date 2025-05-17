Bu yılın ikinci bayram ikramiyesini Haziran başında alacak emeklilere, 2025'in ikinci maaş zammı da Temmuz ayında yapılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak ayında, bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı.

Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)



Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri yüzde 15.75 artmıştı. Temmuz ayındaki zam oranını ise 2025'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı gösterecek. Şu ana kadar ilk 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 13.36 olarak gerçekleşti. Kesin zam oranı için geriye 2 veri kaldı.



Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)



ANKETTEN NE ÇIKTI?

Zam oranı merakla beklenirken, yeni ipucu Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerle yapılan ankette Mayıs enflasyonu yüzde 2.36, Haziran enflasyonu da yüzde 1.77 olarak tahmin edildi. Bu tahminler gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.09 olacak.