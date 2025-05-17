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Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor?

Milyonların Temmuz zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.09’u bulacak.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Mayıs 2025
Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor?

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Bu yılın ikinci bayram ikramiyesini Haziran başında alacak emeklilere, 2025'in ikinci maaş zammı da Temmuz ayında yapılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin kök aylıklarına Ocak ayında, bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı.

Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)

Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılmıştı. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri yüzde 15.75 artmıştı. Temmuz ayındaki zam oranını ise 2025'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı gösterecek. Şu ana kadar ilk 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 13.36 olarak gerçekleşti. Kesin zam oranı için geriye 2 veri kaldı.


Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)

ANKETTEN NE ÇIKTI?
Zam oranı merakla beklenirken, yeni ipucu Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Ekonomistlerle yapılan ankette Mayıs enflasyonu yüzde 2.36, Haziran enflasyonu da yüzde 1.77 olarak tahmin edildi. Bu tahminler gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.09 olacak.

Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)

EK ARTIŞ OLUR MU?
Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı ödemeler yapılacak. Temmuz zammının belli olmasının ardından ek iyileştirme konusu da masaya yatırılacak. Bu kapsamda özellikle taban aylık yeniden ele alınacak. Halen 14 bin 469 lira olan en düşük ödemenin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek. Ayrıca refah payı vb. talepler de değerlendirilecek.

Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)
VERİLER NE GÖSTERİYOR?
4 aylık TÜFE: % 13.36

Mayıs TÜFE tahmini: % 2.36

Haziran TÜFE tahmini: % 1.77

Buna göre 6 aylık TÜFE: % 18.09

SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 18.09

Memur ve memur emeklisi TÜFE farkı: % 11.41

Memur ve memur emeklisi zam oranı: % 16.98

Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)Milyonların Temmuz zammı için ipucu geldi: Artışta neler netleşiyor? (AA)

MEMUR NE ALACAK?

Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkına ilişkin de ipucu verdi. Temmuz'da memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılması gerekiyor. İlk 6 aylık enflasyon anketteki tahminlere göre yüzde 18.09 çıkarsa memurların ve memur emeklilerinin farkı yüzde 11.41'i bulacak. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde 16.98'e ulaşacak.

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