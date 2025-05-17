Çakarlı Kapalıçarşı çetesi çökertildi! Filmlere konu olacak türden dolandırıcılık operasyonu! Çakarlı aracında yakalandı

İstanbul'da jandarma ekipleri Kapalıçarşı başta olmak üzere altın işiyle uğraşan vatandaşları, alacak verecek anlaşmazlıklarını çözme bahanesiyle yaklaşık 100 milyon lira dolandıran bir şebekeyi çökertti.
İstanbul'da jandarma ekipleri Kapalıçarşı başta olmak üzere altın işiyle uğraşan vatandaşları, alacak verecek anlaşmazlıklarını çözme bahanesiyle yaklaşık 100 milyon lira dolandıran bir şebekeyi çökertti.
Ömer Binici ve kendisine aracılık eden Garabet S. ile iki adamına operasyon yapıldı.
"DEVLET İÇİNDE GÜÇLÜ BİR ADAMIM"
Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Berk Ö., kendisinden borç para isteyen galerici Ufuk A.'dan 1 kilogram altın karşılığı bir otomobil satın aldı. Berk Ö., altınını alınca otomobili geri vermedi. Bir başka kuyumcu Garabet S., kendisine yardımcı olabileceğini söyledi ve Berk Ö.'yü, "devlet içinden güçlü bir adam" diyerek Ömer Binici ile tanıştırdı.
Korumalar eşliğinde, çakarlı araçlarla ve lüks restoran toplantılarıyla Berk Ö.'yü ikna etmeyi başaran Ömer Binici, 400 bin dolar aldı.
Yeşilköy'de restoran sahibi olan bir diğer mağdur İlyas İ. ise kuyumculukta eski iş ortağı olan Murat Ş.'den alamadığı 15 kilogram altınını alabilmek için yine Ömer Binici ile tanıştı. O da 40 milyon lirasını kaptırdı.
TUTUKLANLADILAR
İstanbul Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Nisan'da düzenlediği operasyonda Binici'nin lüks bir restorana çakarlı araçlarla girdiği sırada operasyon düzenledi. Yanında "koruma" gibi görünen kişilerle suçüstü yakalanan Binici'nin üzerinden mağdurlardan elde edilen büyük meblağlara dair belgeler ve dijital deliller çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında, 40 milyon liralık mağduriyete neden olan Ömer Binici'yi tutuklamaya sevk etti. Binici tutuklandı. Binici'ye mağdurları getirerek aracılık yapan Garabet S. ve iki kişi daha tutuklandı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturmaya devam ediyor.