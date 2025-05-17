Çakarlı Kapalıçarşı çetesi çökertildi! Filmlere konu olacak türden dolandırıcılık operasyonu! Çakarlı aracında yakalandı

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İstanbul'da jandarma ekipleri Kapalıçarşı başta olmak üzere altın işiyle uğraşan vatandaşları, alacak verecek anlaşmazlıklarını çözme bahanesiyle yaklaşık 100 milyon lira dolandıran bir şebekeyi çökertti.

Kapalıçarşı esnafını milyonlarca lira dolandıran şebeke çökertildi. (Takvim.com.tr/Arşiv) Ömer Binici ve kendisine aracılık eden Garabet S. ile iki adamına operasyon yapıldı. "DEVLET İÇİNDE GÜÇLÜ BİR ADAMIM"

Kapalıçarşı'da kuyumculuk yapan Berk Ö., kendisinden borç para isteyen galerici Ufuk A.'dan 1 kilogram altın karşılığı bir otomobil satın aldı. Berk Ö., altınını alınca otomobili geri vermedi. Bir başka kuyumcu Garabet S., kendisine yardımcı olabileceğini söyledi ve Berk Ö.'yü, "devlet içinden güçlü bir adam" diyerek Ömer Binici ile tanıştırdı.