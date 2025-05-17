TAKVİM Osimhen’in gelecek sezonki adresi için seçeneklerini açıkladı: 3 rota var!

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Attığı goller ve yaptığı asistlerle sezona damga vuran Victor Osimhen'in Sarı-Kırmızılı kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor maçının ardından "Sezon sonunda büyük bir karar almam gerekiyor" diye konuşan 26 yaşındaki futbolcunun gelecek sezonki adresi için şu ana kadar 3 opsiyon bulunduğu öğrenildi. Galatasaray'ın transfer için hem Napoli hem de Osimhen'in menajeri ile anlaşma sağladığı ve transferin tamamlanması için Osimhen'in kararını beklediği öğrenildi.





KÖRFEZ'DEN ÇILGIN TEKLİF

Diğer seçeneklerden biri ise Juventus. 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin İtalya için geçerli olmaması nedeniyle Juve'nin, Napoli ile bonservis konusunda pürüz yaşadığı belirtiliyor. Ancak Osimhen'in ilk tercihinin ise Juventus'a gitmek olduğu ifade ediliyor. Osimhen'in şu an için gidebileceği son alternatif ise Suudi Arabistan. Bir Suudi ekibinin yıldız isme yıllık 45 milyon Euro maaş teklif ettiği belirtiliyor. Yıldız golcünün en geç haziran ayının ilk haftasına kadar kararını vermesi bekleniyor.