Zehir ticareti!

Magazin dünyasının ünlü isimleri reklam ve para uğruna vatandaşın sağlığını hiçe saydı. Aralarında Deniz Akkaya, Demet Şener, Ece Erken, Bengü, İvana Sert, Seren Serengil ve Ebru Şallı'nın da olduğu pek çok ünlü, piyasada zayıflama çayı olarak satılan 'Teff tohumlu çayı' sosyal medya hesaplarında paylaşıp reklam yaptı. Reklam karşılığında aldıkları ücretlerle ceplerini dolduran ünlüler, çayın içeriğini bile merak etme gereği duymadı. Yapılan araştırma sonucu 'Hollywood yıldızları da zayıflığını bu çaya borçlu' sloganıyla satışa sunulan üründe kansere neden olan sibutramin maddesine rastlandı. Çayın kısırlık, depresyon, karaciğer ve kalp yetmezliği gibi hastalıklara da yol açabileceği öğrenildi.
DAVA AÇILABİLİR
Sağlık Bakanlığı içinde zehirli maddelere rastlanan Teff tohumlu çayın satışını yasakladı. Bunun üzerine gözler "Teff tohumlu çayı ben de kullanıyorum ve formumu bu çaya borçluyum" diyerek reklam yapan ünlülere çevrildi. Şikayet halinde ünlülere soruşturma açılması dahi gündeme geldi.
PARA KARŞILIĞI TANITTILAR...
Geçtiğimiz ay Teff tohumlu çayın tanıtım davetine katılan Demet Şener, bu çay sayesinde fazlalıklarından kurtulduğunu söylemişti.
DAVA AÇILABİLİR
Sağlık Bakanlığı içinde zehirli maddelere rastlanan Teff tohumlu çayın satışını yasakladı. Bunun üzerine gözler "Teff tohumlu çayı ben de kullanıyorum ve formumu bu çaya borçluyum" diyerek reklam yapan ünlülere çevrildi. Şikayet halinde ünlülere soruşturma açılması dahi gündeme geldi.
PARA KARŞILIĞI TANITTILAR...
Geçtiğimiz ay Teff tohumlu çayın tanıtım davetine katılan Demet Şener, bu çay sayesinde fazlalıklarından kurtulduğunu söylemişti.
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