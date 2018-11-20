



Kısa süre önce gönlünü güzel oyuncu Burcu Kıratlı'ya kaptıran Sinan Akçıl, geçmişe 'mazi' dedi. İlişkileri evlilik yolunda giden çiçeği burnunda aşıklar, önceki akşam Maslak'taydı. Mekandan el ele çıkan ikiliden Akçıl, "Uzun süredir arkadaştınız. İlk adımı kim attı?" sorusuna, "Burcu benim ilk ve son aşkım" yanıtını verdi. Kıratlı ile bu yaz evlenmeyi planlayan Akçıl'ın sözleri ise akıllara eski aşklarını getirdi. Akçıl, yıllar önce Hadise ile aşk yaşamış; ancak ilişki Akçıl'ın popçuyu Hande Yener'le aldatmasıyla bitmişti. Akçıl, 2016'da ayrıldığı 3 yıllık sevgilisi Ebru Şallı'ya da "Ayrıldıktan sonra anladım ki gerçek aşkın satırları oradaymış" yazılı veda mektubuyla seslenmişti.