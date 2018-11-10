Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 23:13
  • Gazete

'Topuk'ladı

Topukladı
Erdal Acar'ın zarif eşi Kardelen Hanım, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yaklaşık 8 bin liralık Yves Saint Laurent marka çizmeleriyle yürüyen Kardelen Acar, havalı topukları yüzünden zor anlar yaşadı.



Acar, çizmesinin sivri topukları yüzünden yürümekte zorlanınca kendini hemen bir kafeye attı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç Haberleri'Topuk'ladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar