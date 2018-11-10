'Topuk'ladı

Erdal Acar'ın zarif eşi Kardelen Hanım, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yaklaşık 8 bin liralık Yves Saint Laurent marka çizmeleriyle yürüyen Kardelen Acar, havalı topukları yüzünden zor anlar yaşadı.
Acar, çizmesinin sivri topukları yüzünden yürümekte zorlanınca kendini hemen bir kafeye attı.
Acar, çizmesinin sivri topukları yüzünden yürümekte zorlanınca kendini hemen bir kafeye attı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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