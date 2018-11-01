Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin, kızları Mihran Ela'yı Ağustos'ta dünyaya getiren eşi Şükran Ovalı'ya doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı. Erkin, üzerine titrediği eşine Mini Cooper marka araç hediye etti.







İkili, önceki gün 300 bin liralık yeni araçlarıyla İstinyePark'ta objektife yansıdı. Lüks aracın plakasındaki 'Şükran' ve 'Mihran' isimlerinin ilk son üç harfinin olması da gözden kaçmadı.



ADLARI PLAKADA YAZILI

Minik kızları için alışveriş yapan ünlü çiftin neşeli halleri dikkat çekti. Objektifleri gülümseyerek selamlayan Şükran Ovalı ile Caner Erkin, yeni araçlarına atlayıp evlerinin yolunu tuttu. Erkin, doğum öncesinde de eşine 1 milyon 750 bin lira değerinde ve yine 'RAN' plakalı Escalade marka bir cip alarak da bonkörlüğünü konuşturmuştu.





DÖRT TEKER ARMAĞAN

Eşine doğumdan birkaç ay önce de cip alan Erkin, lüks araç için de 1 milyon 750 bin lirayı gözden çıkarmıştı.