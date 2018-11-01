  • Saklambaç
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:05
  • Gazete

'den eşi 'ya doğum jesti

'ya hamilelik hediyesi 1 milyon 750 bin liralık cip alan , bonkör çıktı. Erkin, eşine 300 bin liralık arabayla doğum jesti yaptı...

Bonkör baba

Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin, kızları Mihran Ela'yı Ağustos'ta dünyaya getiren eşi 'ya doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı. Erkin, üzerine titrediği eşine Mini Cooper marka araç hediye etti.



İkili, önceki gün 300 bin liralık yeni araçlarıyla İstinyePark'ta objektife yansıdı. Lüks aracın plakasındaki 'Şükran' ve 'Mihran' isimlerinin ilk son üç harfinin olması da gözden kaçmadı.

ADLARI PLAKADA YAZILI
Minik kızları için alışveriş yapan ünlü çiftin neşeli halleri dikkat çekti. Objektifleri gülümseyerek selamlayan Şükran Ovalı ile , ına atlayıp evlerinin yolunu tuttu. Erkin, doğum öncesinde de eşine 1 milyon 750 bin lira değerinde ve yine 'RAN' plakalı Escalade marka bir cip alarak da bonkörlüğünü konuşturmuştu.



DÖRT TEKER ARMAĞAN
Eşine doğumdan birkaç ay önce de cip alan Erkin, lüks araç için de 1 milyon 750 bin lirayı gözden çıkarmıştı.

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