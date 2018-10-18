  • Saklambaç
  • 18.10.2018
  • Son Güncelleme: 18.10.2018 - 00:37
  • Gazete

Yıldızlı dostluk

Yıldızlı dostluk
Geçtiğimiz günlerde soluğu yeniden ABD'de alan genç popçu Aleyna 'den hayranlarına sürprizli bir paylaşım geldi. Tilki, Instagram modeli DJ Diplo ile böyle dostluk pozu verdi.

Tilki'nin bu paylaşımı, hayranlarında büyük merak uyandırdı. 18 yaşındaki popçunun yeni klibinde yakın dostu olan Diplo'yu oynatacağı konuşuyor.

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