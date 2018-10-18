Yıldızlı dostluk

Geçtiğimiz günlerde soluğu yeniden ABD'de alan genç popçu Aleyna Tilki'den hayranlarına sürprizli bir paylaşım geldi. Tilki, Instagram modeli DJ Diplo ile böyle dostluk pozu verdi.
Tilki'nin bu paylaşımı, hayranlarında büyük merak uyandırdı. 18 yaşındaki popçunun yeni klibinde yakın dostu olan Diplo'yu oynatacağı konuşuyor.
Tilki'nin bu paylaşımı, hayranlarında büyük merak uyandırdı. 18 yaşındaki popçunun yeni klibinde yakın dostu olan Diplo'yu oynatacağı konuşuyor.
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