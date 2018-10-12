Dolar 5,930
  • Saklambaç
  • 12.10.2018
  • Son Güncelleme: 12.10.2018 - 00:16
  • Gazete

mankenliğe transfer oldu

Mankenliğe transfer
İtalyan futbol devi Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, moda dünyasına transfer oldu. Can, geçtiğimiz sezon David Beckham ile reklam anlaşması yapan H&M'in yüzü oldu. Boyu 1 metre 84 santimetre olan 24 yaşındaki futbolcu, markanın tasarımlarıyla verdiği pozlarla mankenlere taş çıkardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar