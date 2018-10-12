İtalyan futbol devi Juventus'un Türk yıldızı Emre Can, moda dünyasına transfer oldu. Can, geçtiğimiz sezon David Beckham ile reklam anlaşması yapan H&M'in yüzü oldu. Boyu 1 metre 84 santimetre olan 24 yaşındaki futbolcu, markanın tasarımlarıyla verdiği pozlarla mankenlere taş çıkardı.

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