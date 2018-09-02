Yol Durumu
  1. Kıvanç hatırası
  2. Teklif yağıyor

Tatlı jest

Tatlı jest
Kızları Mihran Ela'ya iki hafta önce kavuşan Beşiktaşlı Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı'ya dostlarından tatlı sürpriz… İkilinin bir arkadaşı, Mihran Ela'nın doğumu şerefine Kamboçya'daki miniklere dondurma ısmarladı. İkili, arkadaşlarının bağış jestiyle duygusal anlar yaşadı.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar