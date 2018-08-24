Hünkar Perçin

Ekranlardan uzak kalan Vahide Perçin, hayranlarının karşısına 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisiyle çıkacak. Usta oyuncu, yakında atv'de yayınlanacak olan dizide 'Hünkar' karakterine can verecek.



Perçin, kocasının kurduğu düzene bağlı kalarak Yaman Çiftliği'ni ve ailesinin mal varlığını yöneten 'Hünkar Yaman' karakteriyle yeni sezona damga vuracak. Merakla beklenen dizi, Adana'da çekiliyor…