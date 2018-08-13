Oğlu için ‘mini’ oldu

36 / 24 38 / 24 30 / 14 30 / 15 29 / 16 30 / 16 30 / 15 38 / 27 22 / 9 25 / 15 38 / 23 32 / 19 30 / 14 39 / 20 28 / 11 31 / 16 35 / 20 29 / 14 28 / 12 33 / 17 33 / 19 31 / 21 31 / 13 29 / 13 36 / 21 38 / 23 31 / 16 34 / 18 35 / 19 31 / 16 26 / 12 30 / 14 35 / 22 28 / 21 26 / 12 32 / 18 34 / 24 31 / 20 32 / 17 34 / 27 31 / 23 34 / 23 37 / 23 33 / 14 29 / 14 24 / 10 27 / 11 29 / 12 30 / 15 31 / 17 30 / 14 37 / 23 31 / 18 30 / 16 30 / 13 33 / 20 36 / 23 35 / 25 34 / 22 33 / 18 27 / 12 29 / 14 28 / 21 36 / 22 28 / 21 31 / 18 29 / 22 37 / 24 29 / 22 27 / 10 39 / 25 34 / 23 30 / 21 29 / 16 27 / 22 35 / 19 32 / 15 28 / 15 31 / 19 25 / 11 28 / 19 Joyce Kohen Goldenberg,
önceki gün oğlu Ralf'in 3. yaş günü
için Bodrum
'da verdiği partide Mini Mouse tacı
taktı.
- 13 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.