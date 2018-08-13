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Oğlu için ‘’ oldu

Oğlu için ‘mini’ oldu
Joyce ​Kohen Goldenberg, önceki gün oğlu Ralf'in 3. yaş günü için 'da verdiği partide Mini Mouse tacı taktı.
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  • 13 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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