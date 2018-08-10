Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi İrem Derici, kariyerinin ikinci stüdyo albümünü çıkardı. Derici, 'Sabıka Kaydı' adlı albümde ilk defa sözlerini kendisinin yazdığı bir şarkı seslendirdi. Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Derici, Sabıka Kaydı'nın çıkış parçası 'Ben Tek Siz Hepiniz'e Murat Joker yönetmenliğinde klip çekti.
Sabıka kaydı çıktı
Etiketler: pop müzik , irem derici , Sabıka kayıt
- 10 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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