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Sabıka kaydı çıktı

Sabıka kaydı çıktı
Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi İrem Derici, kariyerinin ikinci stüdyo albümünü çıkardı. Derici, 'Sabıka Kaydı' adlı albümde ilk defa sözlerini kendisinin yazdığı bir şarkı seslendirdi. Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Derici, Sabıka Kaydı'nın çıkış parçası 'Ben Tek Siz Hepiniz'e Murat Joker yönetmenliğinde klip çekti.
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