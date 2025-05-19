Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Kasyerispor'u 3-0 yenerek Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı. Fenerbahçe de Eyüpspor'u 2-1 ile geçerek zirve hayallerini bir sene daha erteledi.
Galatasaray, Kasyerispor'u 3-0 yenerek Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı. Fenerbahçe de Eyüpspor'u 2-1 ile geçerek zirve hayallerini bir sene daha erteledi.
İki ezeli rakip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Aslan direkt lig etabından başlayacak. Kanarya ise ön eleme oynayacak.
İşte ekiplerimizi bekleyen rakipler
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
İNGİLTERE:
Liverpool
Arsenal
*Newcastle United
*Chelsea
*Aston Villa
*Manchester City
*Nottingham Forest
*Tottenham / Manchester United
*UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip gelecek sezon Devler Ligi'nde yer alacak.
*Newcastle United, Chelsea, Aston Villa, Manchester City ve Nottingham Forest'ın ise ligdeki sıralaması kesinleşmedi. Bu ekiplerden 3'ü Devler Ligi bileti alacak.
İTALYA:
Napoli
Inter
Atalanta
*Juventus
*Lazio
*Roma
*Juventus, Lazio ve Roma arasında sıralama kesinleşmedi. Ligde 4. sırayı elde edecek takım Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.
İSPANYA:
Barcelona
Real Madrid
Atletico Madrid
Athletic Bilbao
Villarreal
ALMANYA:
Bayern Münih
B.Leverkusen
E.Frankfurt
B.Dortmund
FRANSA:
PSG
Marsilya
Monaco
HOLLANDA:
PSV Eindhoven
PORTEKİZ:
Sporting Lizbon
BELÇİKA:
Union Saint-Gilloise veya Club Brugge
*Belçika'da sıralama kesinleşmedi.
ÇEKYA:
Slavia Prag
YUNANİSTAN:
Olympiakos
DİĞER RAKİPLER PLAY-OFF'TA BELLİ OLACAK
Galatasaray'ın diğer muhtemel rakiplerinden 7'si ise daha sonra belli olacak. Bu rakipler, Devler Ligi'nde oynanacak play-off turunun ardından netlik kazanacak.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları sonrasında ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşti. Sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada tamamladığı için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için iki eleme oynayacak. Fenerbahçe, ilk olarak 3. ön eleme turunda, sonrasında ise play-off'ta sahaya çıkacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi verecek.
Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda Fenerbahçe, ilk olarak 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi 21 Temmuz'daki kura çekiminin ardından belli olacak. Bu turda Fenerbahçe'nin rakipleri seribaşı olması ya da olmaması durumuna göre değişiklik gösterecek.
Club Brugge'ün Belçika'da şampiyon olması, Salzburg'un da Avusturya'da 2. olmaması durumunda Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna seribaşı olarak katılacak. Fenerbahçe'nin seribaşı olması durumunda muhtemel rakipleri:
Nice (Fransa)
Union SG (Belçika)
Viktoria Plzen (Çekya)
ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI
Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına göre takımlar kura çekimi öncesi dört torbaya ayrılacak. Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere karşılaşacak. Takımlar, diğer torbalardan gelecek ekiplerle birlikte toplamda 8 farklı takımla 4'ü iç sahada, 4'ü de deplasmanda toplam 8 maç oynayacak.
Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna, 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken, son 12 sıradaki takımlar elenecek.