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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de ilk iki sıranın sahipleri belli oldu. Galatasaray zirvede yer alıp şampiyonluk sevinci yaşarken Fenerbahçe ise ikinci basamakta sezonu noktaladı. Sarı kırmızılıların lig etabı, sarı lacivertlilerin ise ön elemelerdeki rakipleri netleşiyor.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 17:49 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 17:49
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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Galatasaray, Kasyerispor'u 3-0 yenerek Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı. Fenerbahçe de Eyüpspor'u 2-1 ile geçerek zirve hayallerini bir sene daha erteledi.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İki ezeli rakip gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Aslan direkt lig etabından başlayacak. Kanarya ise ön eleme oynayacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte ekiplerimizi bekleyen rakipler

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İNGİLTERE:

Liverpool

Arsenal

*Newcastle United

*Chelsea

*Aston Villa

*Manchester City

*Nottingham Forest

*Tottenham / Manchester United

*UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Kazanan ekip gelecek sezon Devler Ligi'nde yer alacak.

*Newcastle United, Chelsea, Aston Villa, Manchester City ve Nottingham Forest'ın ise ligdeki sıralaması kesinleşmedi. Bu ekiplerden 3'ü Devler Ligi bileti alacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İTALYA:

Napoli

Inter

Atalanta

*Juventus

*Lazio

*Roma

*Juventus, Lazio ve Roma arasında sıralama kesinleşmedi. Ligde 4. sırayı elde edecek takım Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İSPANYA:

Barcelona

Real Madrid

Atletico Madrid

Athletic Bilbao

Villarreal

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

ALMANYA:

Bayern Münih

B.Leverkusen

E.Frankfurt

B.Dortmund

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

FRANSA:

PSG

Marsilya

Monaco

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

HOLLANDA:

PSV Eindhoven

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

PORTEKİZ:

Sporting Lizbon

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

BELÇİKA:

Union Saint-Gilloise veya Club Brugge

*Belçika'da sıralama kesinleşmedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

ÇEKYA:

Slavia Prag

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

YUNANİSTAN:

Olympiakos

DİĞER RAKİPLER PLAY-OFF'TA BELLİ OLACAK

Galatasaray'ın diğer muhtemel rakiplerinden 7'si ise daha sonra belli olacak. Bu rakipler, Devler Ligi'nde oynanacak play-off turunun ardından netlik kazanacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları sonrasında ligi ikinci sırada bitirmesi kesinleşti. Sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada tamamladığı için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için iki eleme oynayacak. Fenerbahçe, ilk olarak 3. ön eleme turunda, sonrasında ise play-off'ta sahaya çıkacak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesi verecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda Fenerbahçe, ilk olarak 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi 21 Temmuz'daki kura çekiminin ardından belli olacak. Bu turda Fenerbahçe'nin rakipleri seribaşı olması ya da olmaması durumuna göre değişiklik gösterecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Club Brugge'ün Belçika'da şampiyon olması, Salzburg'un da Avusturya'da 2. olmaması durumunda Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna seribaşı olarak katılacak. Fenerbahçe'nin seribaşı olması durumunda muhtemel rakipleri:

Nice (Fransa)

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Union SG (Belçika)

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Viktoria Plzen (Çekya)

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Club Brugge (Belçika)

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Panathinaikos (Yunanistan)

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin seribaşı olmaması durumunda ise muhtemel rakipleri:

Benfica (Portekiz)

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Rangers (İskoçya)

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Feyenoord (Hollanda)

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatına göre takımlar kura çekimi öncesi dört torbaya ayrılacak. Her takım, her torbadan kura ile belirlenen 2 takım ile biri iç sahada biri deplasmanda olmak üzere karşılaşacak. Takımlar, diğer torbalardan gelecek ekiplerle birlikte toplamda 8 farklı takımla 4'ü iç sahada, 4'ü de deplasmanda toplam 8 maç oynayacak.

Lig aşaması sonunda oluşan puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna, 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselirken, son 12 sıradaki takımlar elenecek.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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