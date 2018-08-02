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Marjinal çıkış

ve Defne Samyeli’yi buluşturacağı konuşulan , iddiaları sözle yalanladı. Ama şovmen, elinde hediyesi yanında sevgilisiyle kutlamanın yapılacağı ’a giderek ‘Cem, modernlikte sınırları aştı’ dedirtti

Marjinal çıkış
Mayıs'ta başlayan aşklarıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli ile Cem Yılmaz, önceki akşam Milas Havaalanı'nda görüntülendi. İkilinin, Bodrum'a gidiş sebebi ise Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu'dan olan oğlu Kemal için verilecek 6. yaş günü partisiydi. Yılmaz'a, Yağtu'nun Mandarin Oriental'deki lüks villasında yapılacak partiye Samyeli'nin de katılacağını duyuncu küplere bindiği iddiası soruldu.

Soruyu duyunca asabileşen şovmen, gazetecilere "Neden bahsediyorsunuz! Bizim böyle bir hayatımız yok" diye çıkıştı. Yılmaz'ın şovlarında dediği gibi "O kadar marjinal değiliz" iması yapmasına rağmen oğlunun için gittiği Bodrum'a Samyeli'yi de götürmesi bir garipti!



Yağtu, Kemal'in geçtiğimiz yılki yaş gününde de eski eşinin o dönemki aşkı Özge Sabuncu ile bir araya gelmişti.



DOĞAN SAVAŞ
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  • 02 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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