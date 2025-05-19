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Galatasaray'ı eleştiren Jose Mourinho kalecisine penaltı attırmış!

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray’ın Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmada, kaleci Fernando Muslera’nın penaltı kullanması gündem yarattı. Bu duruma Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun yaptığı sert açıklamalar ise büyük yankı uyandırdı. Ancak aynı kararı kendisinin de verdiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 21:52 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 22:14
Galatasaray’ı eleştiren Jose Mourinho kalecisine penaltı attırmış!

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Mourinho, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Durum 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları, bence onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu" diyerek Galatasaray'ın bu hamlesini etik bulmadığını belirtti.

AYNISINI O DA YAPMIŞTI
Mourinho'nun bu sözleri tartışma yaratırken, geçmişte kendisinin de benzer bir tercihte bulunduğu ortaya çıktı. 2002-2003 sezonunda Porto'nun teknik direktörlüğünü yaparken, Portekiz Kupası (Taça de Portugal) çeyrek finalinde Varzim'i 7-0 yendikleri karşılaşmada, maçın 90+2. dakikasında kalecisi Nuno Espirito Santo'ya penaltı attırdığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ı eleştiren Jose Mourinho kalecisine penaltı attırmış!

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