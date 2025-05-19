Galatasaray’ı eleştiren Jose Mourinho kalecisine penaltı attırmış!

Mourinho, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Durum 2-0'ken kaleciye penaltı attırmaları, bence onların nasıl bir insani boyutta olduklarını göstermeleri için harika bir görüntü oldu" diyerek Galatasaray'ın bu hamlesini etik bulmadığını belirtti.

AYNISINI O DA YAPMIŞTI

Mourinho'nun bu sözleri tartışma yaratırken, geçmişte kendisinin de benzer bir tercihte bulunduğu ortaya çıktı. 2002-2003 sezonunda Porto'nun teknik direktörlüğünü yaparken, Portekiz Kupası (Taça de Portugal) çeyrek finalinde Varzim'i 7-0 yendikleri karşılaşmada, maçın 90+2. dakikasında kalecisi Nuno Espirito Santo'ya penaltı attırdığı ortaya çıktı.