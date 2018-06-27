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Cesur güzel

Cesur güzel
CEYDA Ateş, cesaretiyle de adından söz ettiriyor. Ateş, aşkı Buğra Toplusoy ile ABD'deki evinin bahçesinde önceki gün yılan buldu.

OYUNCU, yılandan korkmak yerine onu eline aldı. Ateş, yılanla poz verirken sevgilisi ise onu korku dolu gözlerle izledi. Ateş bu haliyle, "Hem güzel hem cesur" dedirtti.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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