Cesur güzel

CEYDA Ateş, cesaretiyle de adından söz ettiriyor. Ateş, aşkı Buğra Toplusoy ile ABD'deki evinin bahçesinde önceki gün yılan buldu.
OYUNCU, yılandan korkmak yerine onu eline aldı. Ateş, yılanla poz verirken sevgilisi ise onu korku dolu gözlerle izledi. Ateş bu haliyle, "Hem güzel hem cesur" dedirtti.
OYUNCU, yılandan korkmak yerine onu eline aldı. Ateş, yılanla poz verirken sevgilisi ise onu korku dolu gözlerle izledi. Ateş bu haliyle, "Hem güzel hem cesur" dedirtti.
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