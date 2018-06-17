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ziyafeti

Kestane ziyafeti
Her yıl olduğu gibi yazı Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta geçiren Eda Taşpınar, yiyeceğini denizden çıkarıyor.



Profesyonel dalgıç olan sosyetik ikoncan, zıpkınla balık avladığı Ege'de önceki gün de denizkestanesi topladı. , bir torba dolusu denizkestanesini de yine kendisi kırıp afiyetle yedi.

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