Kestane ziyafeti

Her yıl olduğu gibi yazı Yunanistan'ın gözde adası Mikonos'ta geçiren Eda Taşpınar, yiyeceğini denizden çıkarıyor.
Profesyonel dalgıç olan sosyetik ikoncan, zıpkınla balık avladığı Ege'de önceki gün de denizkestanesi topladı. Eda Taşpınar, bir torba dolusu denizkestanesini de yine kendisi kırıp afiyetle yedi.
Profesyonel dalgıç olan sosyetik ikoncan, zıpkınla balık avladığı Ege'de önceki gün de denizkestanesi topladı. Eda Taşpınar, bir torba dolusu denizkestanesini de yine kendisi kırıp afiyetle yedi.
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