;
Yol Durumu
  1. Justin evleniyor
  2. Derdine bak!

Lopez’in geniş ailesi

, önceki akşam kızının dans gösterisini eski eşi ve yeni sevgilisi ile bir arada seyretti...

Lopez’in geniş ailesi
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'den medeniyet dersi... 48 yaşındaki yıldız, önceki akşam eski eşi Marc Anthony'den olan kızının dans gösterisine katıldı. Kendisine sevgilisi Alex Rodriguez'in eşlik ettiği güzel yıldız, gösteri sonunda eski eşi Anthony ile buluştu. Yeni sevgilisi, eski eşi ve kızıyla objektiflere gülücükler saçan , 2004 ile 2014 arasında evli kaldığı için "O, her zaman başımın tacı ve dostum olarak kalacak" demişti.

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ