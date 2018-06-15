Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'den medeniyet dersi... 48 yaşındaki yıldız, önceki akşam eski eşi Marc Anthony'den olan kızının dans gösterisine katıldı. Kendisine sevgilisi Alex Rodriguez'in eşlik ettiği güzel yıldız, gösteri sonunda eski eşi Anthony ile buluştu. Yeni sevgilisi, eski eşi ve kızıyla objektiflere gülücükler saçan Jennifer Lopez, 2004 ile 2014 arasında evli kaldığı Marc Anthony için "O, her zaman başımın tacı ve dostum olarak kalacak" demişti.
Lopez’in geniş ailesi
Jennifer Lopez, önceki akşam kızının dans gösterisini eski eşi ve yeni sevgilisi ile bir arada seyretti...
Etiketler: Jennifer Lopez , Marc Anthony , Alex Rodriguez
- 15 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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