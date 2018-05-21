Harry 'Pot'ter

İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens Harry ile ABD'li oyuncu Meghan Markle dünyaevine girdi. Çift, Windsor Şatosu'ndaki St George's Kilisesi'nde birbirlerine 'evet' dedi. Markle, diğer kraliyet gelinlerinin aksine "Kocama her koşulda itaat edeceğim" ifadesini yemininden çıkardı. Meghan Markle nikah töreninden sonra düzenlenen yemekte konuşma yaptı ve böylece düğünde konuşma yapan ilk kraliyet gelini olmayı da başardı.
MEGHAN İLKLERİ YAŞATTI
Markle'ın özel isteğiyle, evliliklerinin ilanı da kadın bir "çığırtkan" tarafından gerçekleştirildi. Bu da kraliyet tarihi açısından bir ilk oldu. Önceki günkü nikah töreninin ardından ise Harry ve Meghan çifti dünyada sayılı olduğu belirtilen lüks bir elektrikli araca binerek Frogmore House'da konuklarına verdikleri davete katıldı. Meghan burada farklı bir gelinlik giyerken tüm dünyada yaklaşık 1 milyar insanın izlediği düğün hakkında sosyal medyada milyonlarca yorum yapıldı. İngiliz medyası düğünün en çok konuşulan başlıklarını ise şöyle verdi.
O NASIL GELİNLİK
Kraliyet düğününün en çok konuşulanı Meghan Markle'nin gelinliği oldu. Kimilerinin çok klasik ve düz bulduğu gelinlik kimileri tarafından kefene benzetildi. Ancak gelinliğin her tarafından çıkan potlar tüm kadın kullanıcıların adeta hışmına uğradı.
İNTİKAM MI ALDI JEST Mİ YAPTI
Prens William'ın eşi Kate Middleton ile yeni eltisi Meghan Markle arasında gerginlik olduğu en çok yapılan yorumlardan oldu. Kate'in daha önce üç dört kere giydiği kıyafetle düğüne katılması ise birçok insanı böldü. Kimisi Kate'in "Geline odaklanın bende yeni bir şey yok" mesajı vererek Meghan'a jest yaptığını iddia etti. Kimisi ise "Daha üçüncü doğumun lohusasındayım. Her tarafım şiş. Bu tarihe düğün yaparsan ben de böyle intikamımı alırım" yorumunu tercih etti.
ESKİ SEVGİLİLER GEÇİDİ
Kraliyet düğün töreninde Prens Harry'nin eski sevgilileri Chelsy Davy ve Cressida Bonas'ın düğüne katılması da en çok konuşulanlar listesindeydi. İki eski sevgili hakkında "Ben Meghan olsam hayatta iplemezdim.
Kapmışın prensi, onlar düşünsün" yorumları yapılırken kimileri de "Ben Meghan olsam onları çağırdığı için Harry'nın burnundan getirirdim" dedi. Eski sevgililer ise ailelerinin kraliyet ailesine olan yakınlıklarından dolayı düğüne davet edilmişti.
KRALİÇE ÇOK MUTSUZ
İngiliz Kraliyet ailesinin bir çok teamülünü yıkarak saraya gelin gelen Meghan Markle'ın Kraliçe 2. Elizabeth tarafından pek istenmediği biliniyordu. Ancak Harry'nin tahta çıkma olasılığı düşük görülerek bazı tavizler verildi. Kraliçe Elizabeth'in ise torunun en mutlu gününde pek de mutlu olmaması hakkında milyonlarca yorum yapıldı.
'DARISI BAŞINA' ŞAMPİYONU
Kraliyet düğünü aynı zamanda kraliyet ailesi içinde evlilik yaşına gelmiş diğer aile bireyleri için de önemli bir kendini gösterme sahnesi oldu. Günün favorisi ise Prens Harry'nin dayısının kızı Lady Kitty Spencer oldu. Törene kardeşi Eliza, ağabeyi Louis ve annesi Victoria Aitken ile katılan Kitty, sosyal medya kullanıcılarının da en beğendiği yeni gelin adayı oldu.
YILDIZLAR SAVAŞI
Harry ile Meghan'ın St George's Şapeli'ndeki dini nikah törenini sadece 72 kişi koltuklarda izledi. Bu isimlerin arasında George- Amal Clooney çifti de vardı.
David Beckham ve eşi Victoria'nın bu grupta yer almaması ve halktan çağrılan davetlilerle aynı yerde olması ise sosyal medyanın bir diğer çok konuşulan düğün detayı oldu.
DİANA'NIN YÜZÜĞÜ...
Yeni gelin Meghan Markle sadece giydikleri ile değil makyaj ve takılarıyla da gündemi meşgul etti. Makyajını kendisi yapan Meghan akşam yapılan törene ise zümrüt kesimli akuamarin bir yüzük taktı. Yüzüğün Harry'nin annesi Lady Diana'ya ait olduğu öğrenildi.
BOŞ KOLTUK
Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın nikahında Prens Harry'nin ağabeyi Cambridge Dükü William'ın yanındaki koltuğun boş olması, İngiliz halkı ve medyasının en çok merak ettiği konulardan biri oldu. İngilizler, koltuğun Prenses Diana'nın anısını temsilen boş bırakıldığı yorumlarını yaparken, kraliyet muhabiri Rebecca English "Koltuk Kraliçe için boş bırakıldı. Çünkü Kraliçe'nin görülür bir yerde oturması gerekiyor" diyerek duruma açıklık getirdi.
MEGHAN İLKLERİ YAŞATTI
Markle'ın özel isteğiyle, evliliklerinin ilanı da kadın bir "çığırtkan" tarafından gerçekleştirildi. Bu da kraliyet tarihi açısından bir ilk oldu. Önceki günkü nikah töreninin ardından ise Harry ve Meghan çifti dünyada sayılı olduğu belirtilen lüks bir elektrikli araca binerek Frogmore House'da konuklarına verdikleri davete katıldı. Meghan burada farklı bir gelinlik giyerken tüm dünyada yaklaşık 1 milyar insanın izlediği düğün hakkında sosyal medyada milyonlarca yorum yapıldı. İngiliz medyası düğünün en çok konuşulan başlıklarını ise şöyle verdi.
O NASIL GELİNLİK
Kraliyet düğününün en çok konuşulanı Meghan Markle'nin gelinliği oldu. Kimilerinin çok klasik ve düz bulduğu gelinlik kimileri tarafından kefene benzetildi. Ancak gelinliğin her tarafından çıkan potlar tüm kadın kullanıcıların adeta hışmına uğradı.
İNTİKAM MI ALDI JEST Mİ YAPTI
Prens William'ın eşi Kate Middleton ile yeni eltisi Meghan Markle arasında gerginlik olduğu en çok yapılan yorumlardan oldu. Kate'in daha önce üç dört kere giydiği kıyafetle düğüne katılması ise birçok insanı böldü. Kimisi Kate'in "Geline odaklanın bende yeni bir şey yok" mesajı vererek Meghan'a jest yaptığını iddia etti. Kimisi ise "Daha üçüncü doğumun lohusasındayım. Her tarafım şiş. Bu tarihe düğün yaparsan ben de böyle intikamımı alırım" yorumunu tercih etti.
ESKİ SEVGİLİLER GEÇİDİ
Kraliyet düğün töreninde Prens Harry'nin eski sevgilileri Chelsy Davy ve Cressida Bonas'ın düğüne katılması da en çok konuşulanlar listesindeydi. İki eski sevgili hakkında "Ben Meghan olsam hayatta iplemezdim.
Kapmışın prensi, onlar düşünsün" yorumları yapılırken kimileri de "Ben Meghan olsam onları çağırdığı için Harry'nın burnundan getirirdim" dedi. Eski sevgililer ise ailelerinin kraliyet ailesine olan yakınlıklarından dolayı düğüne davet edilmişti.
KRALİÇE ÇOK MUTSUZ
İngiliz Kraliyet ailesinin bir çok teamülünü yıkarak saraya gelin gelen Meghan Markle'ın Kraliçe 2. Elizabeth tarafından pek istenmediği biliniyordu. Ancak Harry'nin tahta çıkma olasılığı düşük görülerek bazı tavizler verildi. Kraliçe Elizabeth'in ise torunun en mutlu gününde pek de mutlu olmaması hakkında milyonlarca yorum yapıldı.
'DARISI BAŞINA' ŞAMPİYONU
Kraliyet düğünü aynı zamanda kraliyet ailesi içinde evlilik yaşına gelmiş diğer aile bireyleri için de önemli bir kendini gösterme sahnesi oldu. Günün favorisi ise Prens Harry'nin dayısının kızı Lady Kitty Spencer oldu. Törene kardeşi Eliza, ağabeyi Louis ve annesi Victoria Aitken ile katılan Kitty, sosyal medya kullanıcılarının da en beğendiği yeni gelin adayı oldu.
YILDIZLAR SAVAŞI
Harry ile Meghan'ın St George's Şapeli'ndeki dini nikah törenini sadece 72 kişi koltuklarda izledi. Bu isimlerin arasında George- Amal Clooney çifti de vardı.
David Beckham ve eşi Victoria'nın bu grupta yer almaması ve halktan çağrılan davetlilerle aynı yerde olması ise sosyal medyanın bir diğer çok konuşulan düğün detayı oldu.
DİANA'NIN YÜZÜĞÜ...
Yeni gelin Meghan Markle sadece giydikleri ile değil makyaj ve takılarıyla da gündemi meşgul etti. Makyajını kendisi yapan Meghan akşam yapılan törene ise zümrüt kesimli akuamarin bir yüzük taktı. Yüzüğün Harry'nin annesi Lady Diana'ya ait olduğu öğrenildi.
BOŞ KOLTUK
Prens Harry ve ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın nikahında Prens Harry'nin ağabeyi Cambridge Dükü William'ın yanındaki koltuğun boş olması, İngiliz halkı ve medyasının en çok merak ettiği konulardan biri oldu. İngilizler, koltuğun Prenses Diana'nın anısını temsilen boş bırakıldığı yorumlarını yaparken, kraliyet muhabiri Rebecca English "Koltuk Kraliçe için boş bırakıldı. Çünkü Kraliçe'nin görülür bir yerde oturması gerekiyor" diyerek duruma açıklık getirdi.
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