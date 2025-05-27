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İnan Kıraç'ın fiili ehliyeti kaldırıldı! Evliliği iptal edildi mi? Mahkeme duruşmayı erteledi

Ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın Emine Alangoya ile evliliğinin iptal edilmesine ilişkin devam eden davada mahkeme dikkat çeken bir karara imza attı. İş adamının kızı İpek Kıraç'ın açtığı davada mahkeme Kıraç'ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, 4 Temmuz tarihine ertelendi.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 17:43 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 17:56
İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı! Evliliği iptal edildi mi? Mahkeme duruşmayı erteledi

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İş insanı İnan Kıraç'ın (87), Emine Alangoya (75) ile yaptığı evliliğin iptali istemiyle kızının mahkemeye başvurduğu davanın görülmesine devam edildi. Gizlilik kararı nedeniyle basına kapalı olarak görülen duruşma, 4 Temmuz'a ertelendi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan İnan Kıraç'ın vasi avukatı Atakan Yılmaz, "Sayın İnan Kıraç'ın Zeytinburnu'ndaki özel bir hastaneye sevki sağlanarak tedavisine başlanmıştır" dedi.

İnan Kıraç ve İpek Kıraç (Takvim.com.tr)İnan Kıraç ve İpek Kıraç (Takvim.com.tr)

İş insanı İnan Kıraç'ın 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya ile evlenmesine, kızı İpek Kıraç karşı çıktı. Evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraç, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde evliliğin iptali için başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, İnan Kıraç'ın 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

İnan Kıraç (Takvim.com.trİnan Kıraç (Takvim.com.tr

26 Şubat günü Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda bir dizi nörolojik testten geçirildi. Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetini kaldırarak Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i vasi olarak atadı.

İnan Kıraç'ın evliliğinin davasında karar açıklandı

Ayrıca mahkeme İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak, Kıraç'a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

İnan Kıraç'ın kaçırılma görüntüleri (DHA)İnan Kıraç'ın kaçırılma görüntüleri (DHA)

DURUŞMADA GİZLİLİK KARARI
Konuyla ilgili davaya bugün İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Gizlilik kararı sebebiyle basına kapalı olarak görülen duruşma öncesinde taraf avukatları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Duruşmanın 4 Temmuz tarihine ertelendiği öğrenildi

İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin (İHA)İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin (İHA)

"KIRAÇ, KENDİSİNİ BEKLEYEN ÖZEL ARAÇ İLE HASTANEDEN İZNİMİZ OLMAKSIZIN KAÇIRILDI"
İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından Emine Alangoya'nın Sayın İnan Kıraç'a ve bulunduğu konuta yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verilmiştir. 22 Mayıs 2025 tarihinde hastanedeki ziyaretimiz sırasında Sayın İnan Kıraç'ın kalabalık bir grupla birlikte hastaneden çıkarılmaya çalışıldığı tarafımızca son anda fark edilmiştir. Sayın İnan Kıraç'ın hastanenin çıkış kapısında kendisini hazır olarak bekleyen bir araca doğru yönlendirildiği görülmüş; tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen Sayın İnan Kıraç kendisini bekleyen özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırılmış ve olay derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiştir" denildi.

Ünlü iş insanı İnan Kıraç kaçırıldı!

Kıraç'ın vasi avukatı Atakan Yılmaz, "Vesayet mahkemesi tarafından Sayın İnan Kıraç'ın tedavisi yönünde verilen kararlara rağmen, uygulama aşamasında yaşanan kötü niyetli engellemeler sebebiyle sayın İnan Kıraç'ın tedavi süreci aksatılmıştır. İnan Kıraç, bazı kişiler tarafından yaklaşık bir ay boyunca farklı illere götürülmeye zorlanmış, ne yazık ki bu durumun sağlık durumunu olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. 21 Mayıs 2025 tarihinde İnan Kıraç'ın, Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde olduğu tespit edilince, kolluk kuvvetleri ve biz vasiler eşliğinde, tüm engellemelere rağmen, Sayın İnan Kıraç'ın Zeytinburnu'ndaki özel bir hastaneye sevki sağlanarak tedavisine başlanmıştır" dedi.

İnan Kıraç kaçırıldı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildiİnan Kıraç kaçırıldı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
İnan Kıraç kaçırıldı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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