İnan Kıraç’ın fiili ehliyeti kaldırıldı! Evliliği iptal edildi mi? Mahkeme duruşmayı erteledi

İnan Kıraç'ın kaçırılma görüntüleri (DHA)
DURUŞMADA GİZLİLİK KARARI
Konuyla ilgili davaya bugün İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi. Gizlilik kararı sebebiyle basına kapalı olarak görülen duruşma öncesinde taraf avukatları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Duruşmanın 4 Temmuz tarihine ertelendiği öğrenildi
İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin (İHA)
"KIRAÇ, KENDİSİNİ BEKLEYEN ÖZEL ARAÇ İLE HASTANEDEN İZNİMİZ OLMAKSIZIN KAÇIRILDI"
İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından Emine Alangoya'nın Sayın İnan Kıraç'a ve bulunduğu konuta yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verilmiştir. 22 Mayıs 2025 tarihinde hastanedeki ziyaretimiz sırasında Sayın İnan Kıraç'ın kalabalık bir grupla birlikte hastaneden çıkarılmaya çalışıldığı tarafımızca son anda fark edilmiştir. Sayın İnan Kıraç'ın hastanenin çıkış kapısında kendisini hazır olarak bekleyen bir araca doğru yönlendirildiği görülmüş; tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen Sayın İnan Kıraç kendisini bekleyen özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırılmış ve olay derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiştir" denildi.
Kıraç'ın vasi avukatı Atakan Yılmaz, "Vesayet mahkemesi tarafından Sayın İnan Kıraç'ın tedavisi yönünde verilen kararlara rağmen, uygulama aşamasında yaşanan kötü niyetli engellemeler sebebiyle sayın İnan Kıraç'ın tedavi süreci aksatılmıştır. İnan Kıraç, bazı kişiler tarafından yaklaşık bir ay boyunca farklı illere götürülmeye zorlanmış, ne yazık ki bu durumun sağlık durumunu olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. 21 Mayıs 2025 tarihinde İnan Kıraç'ın, Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde olduğu tespit edilince, kolluk kuvvetleri ve biz vasiler eşliğinde, tüm engellemelere rağmen, Sayın İnan Kıraç'ın Zeytinburnu'ndaki özel bir hastaneye sevki sağlanarak tedavisine başlanmıştır" dedi.