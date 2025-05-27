Yarışmada toplam 29 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Almeda Baylan, geçirdiği burun estetiği ameliyatı sonrası yeni halini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Birçok takipçisi Almeda'yı tanımakta güçlük çekti. Estetik operasyonun ardından yüz hatlarının tamamen değiştiği gözlenen yarışmacıya "resmen yeniden doğmuşsun" gibi yorumlar yapıldı.

Almeda ayrıca, oyuncu Batuhan Karacakaya hakkında da konuştu. "Batuhan Karacakaya benim hayatımın, hatta kalbimin bir köşesinde. Yeri bende başka" ifadelerini kullanan Almeda, elenmesinin asıl nedeninin Batuhan olmadığını ve olayın perde arkasını tek tek anlatacağını belirtti. Batuhan'ın elenmesi sonrası gözyaşlarını tutamadığını da sözlerine ekledi.

🎥 YOUTUBE'DA İLK KEZ KONUŞTU: "İFTİRALARLA TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİM"

Survivor serüveni sonrasında Çiğdem Akman'ın Youtube kanalına konuk olan Almeda Baylan, daha önce dile getirilmemiş bazı detayları da paylaştı. Yarışma başlamadan kısa süre önce Türkiye'ye geri döndüğünü açıklayan Almeda, bunun sebebinin kendisine atılan iftiralar olduğunu söyledi:

"Dilşah ve Tuğbalar bana iftira attı. Takımları ifşa ettiğim söylenmiş. Oysa böyle bir şey olmadı. Sonrasında gelip özür dilediler. Belki bir kıskançlık olabilir. Yanlış anlaşıldığım söylendi ama iş işten geçmişti."

Almeda, Türkiye'ye dönmesinin ardından yarışmaya yeniden katıldığını, ancak bu süreçte Kırmızı takımda bocaladığını ve sonrasında Mavi takıma geçerek performansında ciddi bir düşüş yaşadığını da belirtti.