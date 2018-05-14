Karalar bağlayacak

Sosyetenin hızlı çapkını Hakan Sabancı'nın aşkı Aslıhan Karalar'a kötü haber… Sabancı, Best Model of Turkey 2017 birincisi Karalar ile aşkı bir ayı doldurmadan çapkınlık turlarına başladı. Genç işadamı, Almanya'nın Kim Kardashian'ı olarak bilinen dünyaca ünlü model Metisha Schaefer'ı yakın markaja aldı. Sabancı, asıl adı Mehtap Yavuz olan güzel modeli önceki gün instagram'da takip etmeye başladı. arada 7 yaş fark var 26 yaşındaki Sabancı, çekik gözleri, esmer teni ve belirgin kalçasıyla Kardashian'a rakip olan Metisha Schaefer'ın fotoğraflarını de beğeni yağmuruna tuttu. 33 yaşındaki model de çapkın işadamını instagram'da takibe aldı. Geçtiğimiz gün ABD'de bir araya geldikleri de konuşulan ikilinin yakınlaşması üzerine Aslıhan Karalar'ın nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu...
Geçtiğimiz günlerde 19 yaşına giren Karalar, 3 haftalık aşkı Sabancı'nın jestleriyle doğum gününde mutluluktan havalara uçmuştu.
DÜNYANIN GÜNDE MİNDE
Hakan Sabancı'nın fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttuğu seksi model Metisha, 2014'te İngiliz yıldız Kelly Brook'un eski nişanlısı David McIntosh ile Miami'de yakınlaşmıştı. Metisha, o dönem "Kelly'i unutturan güzel" diye günlerce konuşulmuştu
Güzelliğinin yanı sıra zekasıyla da büyüleyen Metisha, gazetecilik mezunu ve 5 dil biliyor.
Halil Çilingir/Özel
Geçtiğimiz günlerde 19 yaşına giren Karalar, 3 haftalık aşkı Sabancı'nın jestleriyle doğum gününde mutluluktan havalara uçmuştu.
DÜNYANIN GÜNDE MİNDE
Hakan Sabancı'nın fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttuğu seksi model Metisha, 2014'te İngiliz yıldız Kelly Brook'un eski nişanlısı David McIntosh ile Miami'de yakınlaşmıştı. Metisha, o dönem "Kelly'i unutturan güzel" diye günlerce konuşulmuştu
Güzelliğinin yanı sıra zekasıyla da büyüleyen Metisha, gazetecilik mezunu ve 5 dil biliyor.
Halil Çilingir/Özel
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