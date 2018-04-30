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Baba espri!

Baba espri!
İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı oğlu İdo, önceki gün konser için Hollanda'nın Rotterdam şehrine gitti. Aşkı Yasemin Şefkatli'yi de yanında götüren , babasının çiğköfteci dükkanını da ziyaret etti. İkili, Tatlıses'in maketiyle de böyle esprili poz verdi.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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