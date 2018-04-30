İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı oğlu İdo, önceki gün konser için Hollanda'nın Rotterdam şehrine gitti. Aşkı Yasemin Şefkatli'yi de yanında götüren İdo, babasının çiğköfteci dükkanını da ziyaret etti. İkili, Tatlıses'in maketiyle de böyle esprili poz verdi.
Baba espri!
Etiketler: ibrahim tatlıses , İDO , Rotterdam , Hollanda
- 30 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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