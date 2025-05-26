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Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaların arasına daldı! Şoför gözaltına alındı: 3 yaralı

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 21:24 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 22:33
Liverpool’un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaların arasına daldı! Şoför gözaltına alındı: 3 yaralı

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Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaları ezdi! (Reuters)Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaları ezdi! (Reuters)

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti.

Şampiyonluk kutlamasında araç kalabalığa daldı: Yaralılar var!

Yaşanan olayda en az 3 kişi yaralandı.

Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaları ezdi! (Reuters)Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında araç yayaları ezdi! (Reuters)

Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

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