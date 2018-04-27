Number 'Van' reklam!

Hayatını anlatan filmi 'Selfi'yi bugün hayranlarıyla buluşturan Hülya Avşar'a Vanlı hayranları sürpriz yaptı. Van'daki Avşar hayranı minikler, 53 yaşındaki sanatçının sadece el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filminin tanıtımına katkı sağladı. Vanlı çocuklar, kamera karşısına geçip filmin 27 Nisan'da vizyona gireceğini duyurdu.
Renkli videoda sevimli iki minik de cep telefonlarıyla selfie çekerek güldürdü. Vanlı çocuklar, videoda Avşar'ın filmi için özel yaptırdığı rap şarkısını da kullandı. 3 erkek çocuğu, parçanın "Sevmek, gülmek, mutlu olmak ibadettir" şeklindeki nakarat kısmını seslendirip sanatçıyı mest etti. Ünlü sanatçı, videoyu instagram'da paylaşıp Vanlı hayranlarına desteği için teşekkür etti.
BUGÜN VİZYONA GİRİYOR
Türk sinema tarihinde bir ilke imza atan filmin, gişede nasıl bir rakam elde edeceği merak konusu oldu.
Hülya Avşar, 2012 yılında gittiği Van'da, depremzede öğretmenler için bir öğretmenevi yaptırmıştı.
Renkli videoda sevimli iki minik de cep telefonlarıyla selfie çekerek güldürdü. Vanlı çocuklar, videoda Avşar'ın filmi için özel yaptırdığı rap şarkısını da kullandı. 3 erkek çocuğu, parçanın "Sevmek, gülmek, mutlu olmak ibadettir" şeklindeki nakarat kısmını seslendirip sanatçıyı mest etti. Ünlü sanatçı, videoyu instagram'da paylaşıp Vanlı hayranlarına desteği için teşekkür etti.
BUGÜN VİZYONA GİRİYOR
Türk sinema tarihinde bir ilke imza atan filmin, gişede nasıl bir rakam elde edeceği merak konusu oldu.
Hülya Avşar, 2012 yılında gittiği Van'da, depremzede öğretmenler için bir öğretmenevi yaptırmıştı.
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