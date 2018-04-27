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Number 'Van' reklam!

Yeni filmi ’nin heyecanını yaşayan ’a Vanlı miniklerden büyük destek. Sevimli çocuklar, çektikleri videolarla filmin reklamını yapıp, Avşar Kızı’nı mest etti...

Number Van reklam!
Hayatını anlatan filmi 'Selfi'yi bugün hayranlarıyla buluşturan Hülya Avşar'a Vanlı hayranları sürpriz yaptı. Van'daki Avşar hayranı minikler, 53 yaşındaki sanatçının sadece el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filminin tanıtımına katkı sağladı. Vanlı çocuklar, kamera karşısına geçip filmin 27 Nisan'da vizyona gireceğini duyurdu.



Renkli videoda sevimli iki minik de cep telefonlarıyla e çekerek güldürdü. Vanlı çocuklar, videoda Avşar'ın filmi için özel yaptırdığı rap şarkısını da kullandı. 3 erkek çocuğu, parçanın "Sevmek, gülmek, mutlu olmak ibadettir" şeklindeki nakarat kısmını seslendirip sanatçıyı mest etti. Ünlü sanatçı, videoyu instagram'da paylaşıp Vanlı hayranlarına desteği için teşekkür etti.




BUGÜN VİZYONA GİRİYOR



Türk sinema tarihinde bir ilke imza atan filmin, gişede nasıl bir rakam elde edeceği merak konusu oldu.



, 2012 yılında gittiği Van'da, depremzede öğretmenler için bir öğretmenevi yaptırmıştı.
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