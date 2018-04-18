Hülya Avşar, bir el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfi'nin tanıtımı için verdiği cesur pozlara devam ediyor. 54 yaşındaki sanatçı, dün Ayvalık'tan paylaştığı bu kareye "Selfi 27 Nisan'da sinemalarda" diye yazdı.
Etiketler: Hülya Avşar , Selfi
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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