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Şov

Selfi Şov
Hülya Avşar, bir el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfi'nin tanıtımı için verdiği cesur pozlara devam ediyor. 54 yaşındaki sanatçı, dün Ayvalık'tan paylaştığı bu kareye "Selfi 27 Nisan'da sinemalarda" diye yazdı.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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