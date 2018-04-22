Ünlü oyuncu Seray Sever, bekarlığı veda etti. Sever, önceki akşam Bodrum'da uzun süredir birlikte olduğu 34 yaşındaki Eray Sünbül ile dünyaevine girdi. Kendisinden 10 yaş küçük eşiyle nikahın hemen ardından mutluluk pozu veren Seray Sever, nikah gününü ise yeniay dönemine özellikle denk getirdiğini söyledi.
Düğün pozu
Etiketler: Seray Sever , Eray Sünbül , Bodrum , evlilik , düğün
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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