Oyuncu Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile yarın akşam Bodrum'da dünyaevine giriyor. Eray Sünbül, bu gece Seray Sever'i ailesinden isteyecek. Seray Sever verdiği bir röportajda 40 yıl bu aşkı beklediğini söylemişti.
Seray Sever yarın Bodrum'da evleniyor!
Etiketler: Seray Sever , Eray Sünbül , Bodrum
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