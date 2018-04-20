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yarın 'da evleniyor!



Oyuncu kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile yarın akşam 'da dünyaevine giriyor. Eray Sünbül, bu gece Seray Sever'i ailesinden isteyecek. Seray Sever verdiği bir röportajda 40 yıl bu aşkı beklediğini söylemişti.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 09:45
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