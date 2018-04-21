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ler takıldı

Yüzükler takıldı
Oyuncu Seray Sever, dün Bodrum'da kıyılan la hayatını Eray Sünbül'le birleştirdi. Sünbül, bir gün önce 45 yaşındaki oyuncuyu ailesinden istedi. Kendisinden 10 yaş küçük aşkıyla takan Sever, dan 24 saat sonra da bir ömür mutluluğa 'evet' dedi.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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