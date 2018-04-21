Yüzükler takıldı

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dün Bodrum'da
kıyılan nikah
la
hayatını Eray Sünbül'le
birleştirdi.
Sünbül, bir
gün önce 45 yaşındaki
oyuncuyu
ailesinden
istedi.
Kendisinden 10 yaş küçük
aşkıyla yüzük
takan Sever, nişan
dan 24
saat sonra
da bir ömür mutluluğa 'evet'
dedi.
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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