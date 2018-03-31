Çalkantılı evlilik

Ünlüler dünyasında bir evliliğin daha üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Geçtiğimiz yaz evlenen güzel oyuncu Merve Sevi ve spor eğitmeni Çalkan Algün'ün mutluluğuna nazar değdi. Önceinstagram'da fotoğraflarınısilip birbirini takipten çıkaranikiliden Merve Sevi, parmağındaki evlilik alyansını da çıkardı. Etraflarına sorun yokmuş izlenimi yaratan Sevi, önceki gün sessizliğini bozarak haklarındaki ayrılık iddialarını yalanladı.
"Ayrılık yok. SadeceInstagram sayfalarımızı kişiselkullanma kararı aldık" açıklaması yapan Merve Sevi, kimseyi inandıramadı. Son dönemde yaptığı paylaşımlarda parmağında alyansının olmadığı da görülen oyuncu, her ne kadar iddiaları yalanlasa da dedikodu kazanı kaynadı. İddialara göre MerveSevi'nin işleri dolayısıyla sık sıkİstanbul dışına gitmesiyle başlayan kıskançlık krizi büyüdü ve ikili arasında kavga çıktı.
Evlilik alyansını parmağından hiç çıkarmayan Merve Sevi'nin önceki gün yaptığı paylaşımda elleri boştu.
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