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"Çalkan"tılı evlilik

ile evliliğinde çalkantılı günler yaşanıyor. Birbirini instagram’dan silen eşlerden Sevi, ‘Sorun yok’ mesajı yayınladı. Ancak güzel oyuncu parmağındaki alyansını çıkardı...

Çalkantılı evlilik
Ünlüler dünyasında bir evliliğin daha üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Geçtiğimiz yaz evlenen güzel oyuncu Merve Sevi ve spor eğitmeni Çalkan Algün'ün mutluluğuna nazar değdi. Önce instagram'da fotoğraflarını silip birbirini takipten çıkaran ikiliden Merve Sevi, parmağındaki evlilik alyansını da çıkardı. Etraflarına sorun yokmuş izlenimi yaratan Sevi, önceki gün sessizliğini bozarak haklarındaki ayrılık iddialarını yalanladı.

"Ayrılık yok. Sadece Instagram sayfalarımızı kişisel kullanma kararı aldık" açıklaması yapan Merve Sevi, kimseyi inandıramadı. Son dönemde yaptığı paylaşımlarda parmağında alyansının olmadığı da görülen oyuncu, her ne kadar iddiaları yalanlasa da dedikodu kazanı kaynadı. İddialara göre Merve Sevi'nin işleri dolayısıyla sık sık İstanbul dışına gitmesiyle başlayan kıskançlık krizi büyüdü ve ikili arasında kavga çıktı.



Evlilik alyansını parmağından hiç çıkarmayan 'nin önceki gün yaptığı paylaşımda elleri boştu.
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