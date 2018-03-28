Geri sayımda

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Geçtiğimiz yıl nişanlanan oyuncu çift, aynı projede yer aldıkları için heyecanlı olduklarını söyledi. İkili, "Bir tiyatro oyununda da birlikte oynuyoruz. Dizi ve tiyatro devam ederken evliliğe de hazırlanıyoruz" diye konuştu.
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