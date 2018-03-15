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Nur dolapta

Nur dolapta
İki yıl önce anne olunca oyunculuğa ara veren Nur Fettahoğlu, kendisini kızı Elisa Güzin'e adadı. Her anını kızıyla geçiren 37 yaşındaki oyuncu, önceki gün 'le saklambaç oynarken çocukluğuna döndü.


Güzel oyuncu, dolaba saklanınca ortaya bu komik görüntü çıktı.
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