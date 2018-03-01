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İltifat yağmuru

İltifat yağmuru
Arsenalli yıldız futbolcu Mesut Özil aşkıyla şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Amine Gülşe, önceki gün bir moda çekimi için objektif karşısına geçti. Pozlarını sosyal medyada paylaşan Gülşe'ye hayranları iltifat yağdırdı.


Güzel oyuncunun bu pozu, "Mesut Özil, aşkını kıskanmakta haklı" dedirtti.

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