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Foto model tatili!

Foto model tatili!
Sanat ve moda dünyasının ünlü isimleri geçtiğimiz gün Uludağ'da gerçekleşen Türk Telekom Prime Corporate Weekend etkinliğinde buluştu. Çağla Şıkel, Özge Ulusoy, Bengü ve Irmak Atuk gibi pek çok ünlü Uludağ'da eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.
Gün boyunca kayak keyfi yapan 'la , daha sonra bembeyaz karla kaplı pistte fotoğraf çektirdi. Sırayla birbirini fotoğraflayan güzel mankenler, ardından çekilen kareleri dikkatle inceledi. Bengü ise aşkı Selim Selimoğlu ile kayak keyfi yaptı.


Etkinliğe aşkı 'yla katılan Bengü, kayak tatilinde stres attı.


Atuk ile Ulusoy, pistte çektikleri fotoğraflarda da profesyonelliklerini konuşturdu.
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  • 21 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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