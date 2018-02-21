Foto model tatili!

Sanat ve moda dünyasının ünlü isimleri geçtiğimiz gün Uludağ'da gerçekleşen Türk Telekom PrimeCorporate Weekend etkinliğinde buluştu. Çağla Şıkel, ÖzgeUlusoy, Bengü ve Irmak Atuk gibi pek çok ünlü Uludağ'da eğlenceli bir hafta sonu geçirdi. Gün boyunca kayak keyfi yapan Özge Ulusoy'la Irmak Atuk, daha sonra bembeyaz karlakaplı pistte fotoğraf çektirdi. Sırayla birbirini fotoğraflayan güzel mankenler, ardından çekilen kareleri dikkatle inceledi. Bengü ise aşkı SelimSelimoğlu ile kayak keyfi yaptı.
Etkinliğe aşkı Selim Selimoğlu'yla katılan Bengü, kayak tatilinde stres attı.
Atuk ile Ulusoy, pistte çektikleri fotoğraflarda da profesyonelliklerini konuşturdu.
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