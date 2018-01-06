Çift dikiş mutluluk

Sanat camiasının usta oyuncuları Vahide Perçinve Altan Gördüm, ikinci kez nikah masasına oturacak. Kanser savaşı verdiği sırada eşinin kendisine destek olmadığını söyleyen VahidePerçin, 22 yıllık evliliğini2012 yılında sonlandırmıştı. Ancak çift, kızları Alize'nin yoğun ısrarına dayanamadı ve yeniden evlilik kararı aldı.
52 yaşındakiVahidePerçin ve 59yaşındakiAltan Gördüm,kızları Alize'ninisteğinikıramayarak2. kez evlilikkararı aldı.
Boşanmalarına rağmen dost kalan Perçinve Gördüm'ün nikah sonrası planları da hazır. Medyaradar sitesinin haberine göre ikili, birlikte oturacakları ev için arayışa girdi. Şehir yoğunluğundan kaçmak isteyen oyuncuların, Kemer Country'de kütükev baktığı öğrenildi.
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