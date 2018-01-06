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Çift dikiş mutluluk

6 yıl önce boşanan Vahide Perçin ve , ikinci kez evleniyor. Kızları Alize’nin ısrarıyla bu kararı alan ikili, düğün sonrası Kemer Country’de kütük bir evde oturacak

Çift dikiş mutluluk
Sanat camiasının usta oyuncuları Vahide Perçin ve Altan Gördüm, ikinci kez nikah masasına oturacak. Kanser savaşı verdiği sırada eşinin kendisine destek olmadığını söyleyen Vahide Perçin, 22 yıllık evliliğini 2012 yılında sonlandırmıştı. Ancak çift, kızları Alize'nin yoğun ısrarına dayanamadı ve yeniden evlilik kararı aldı.


52 yaşındaki Vahide Perçin ve 59 yaşındaki Altan Gördüm, kızları Alize'nin isteğini kıramayarak 2. kez evlilik kararı aldı.

Boşanmalarına rağmen dost kalan Perçin ve Gördüm'ün nikah sonrası planları da hazır. Medyaradar sitesinin haberine göre ikili, birlikte oturacakları ev için arayışa girdi. Şehir yoğunluğundan kaçmak isteyen oyuncuların, Kemer Country'de kütük ev baktığı öğrenildi.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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