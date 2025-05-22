Listede Milan Skrinar da var! Fenerbahçe’de 6 oyuncu ile yollar ayrılabilir

Bu yüzden de Fenerbahçe, Slovak yıldızın yerine başka bir isme yönelecek. Ayrıca Çağlar Söyüncü ve Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde'nin geleceği de belirsiz.

Fenerbahçe savunma hattında köklü bir değişime gidecek: 6 oyuncu ile yollar ayrılabilir.



GÖZLER TEKLİFTE

Fenerbahçe bu iki isme teklif gelirse değerlendirecek. Sarı- Lacivertliler'de 6 savunmacı ile yollar ayrılabilir. Bu yüzden de defans hattına birden fazla transfer planlanıyor... Stoper hattı için yıldız isimlerin menajerleriyle görüşmelere başladığı da öğrenildi.