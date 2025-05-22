SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Listede Milan Skrinar da var! Fenerbahçe'de 6 oyuncu ile yollar ayrılabilir

Djiku ve Becao ile yolları ayırmayı planlayan Fener, Diego Carlos’a kulüp arıyor. Skriniar transferi ise maliyet engeline takılıyor... Çağlar ve Jayden’a ise teklif gelirse değerlendirilecek...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025
Listede Milan Skrinar da var! Fenerbahçe’de 6 oyuncu ile yollar ayrılabilir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon savunma hattı baştan aşağıya değişecek. Sarı-Lacivertli Yönetimin 6 stoper ile ilgili önemli kararlar alması bekleniyor.

Jose Mourinho. (Takvim.com.tr arşiv)Jose Mourinho. (Takvim.com.tr arşiv)

YENİ BİR KADRO
Teknik direktör Jose Mourinho'nun da raporuna göre yeni sezonda Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile devam edilmeyecek.

Diego Carlos. (Takvim.com.tr arşiv)Diego Carlos. (Takvim.com.tr arşiv)

İngiltere Primer Lig ekibi Aston Villa'dan transfer edilen ve beklenen performansı sergileyemeyen 32 yaşındaki Brezilyalı stoper Diego Carlos'a da kulüp aranıyor. Brezilyalı oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. F.Bahçe'nin PSG'den kiraladığı Milan Skrinar'ın ise maliyeti yüksek.

Çağlar Söyüncü. (Takvim.com.tr arşiv)Çağlar Söyüncü. (Takvim.com.tr arşiv)

ÇALIŞMA BAŞLADI

Bu yüzden de Fenerbahçe, Slovak yıldızın yerine başka bir isme yönelecek. Ayrıca Çağlar Söyüncü ve Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde'nin geleceği de belirsiz.

Fenerbahçe savunma hattında köklü bir değişime gidecek: 6 oyuncu ile yollar ayrılabilir. Fenerbahçe savunma hattında köklü bir değişime gidecek: 6 oyuncu ile yollar ayrılabilir.

GÖZLER TEKLİFTE
Fenerbahçe bu iki isme teklif gelirse değerlendirecek. Sarı- Lacivertliler'de 6 savunmacı ile yollar ayrılabilir. Bu yüzden de defans hattına birden fazla transfer planlanıyor... Stoper hattı için yıldız isimlerin menajerleriyle görüşmelere başladığı da öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den diplomatlara saldıran İsrail’e sert tepki uluslararası topluma çağrı: Cezası verilsin
Zararın boyutu 24 milyon TL! Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk’ün villası soyulmuştu: Çalınanlar şoke etti...
Milyonlarca emekli araştırıyor! Kurban Bayramı ödemesi ne zaman yapılacak? Yeni aylık başvurusu yapanlar da alacak mı?
Oğuz Murat Aci’nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok’la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!
CHP’li İBB 6 milyar TL’lik borcunu ödemedi! İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapatacak
Gayrimenkul sektöründe 2025 hareketliliği! Konut satışları 1.5 milyona koşuyor: Sektör temsilcileri durumu değerlendirdi
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
Terörsüz Türkiye’den Karadeniz’de yeni doğal gaz keşfine! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan önemli açıklamalar
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun saklattığı cep telefonu ele geçirildi! Görüntüsü ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan TDT Gayriresmi Zirvesi’nde KKTC çağrısı: Eksik kalırız | Dünyaya Gazze mesajı: İsrail’in karşısında durun
Ali Koç’un dernek bastığı görüntüler ortaya çıktı! Fenerbahçe’den manipülasyon açıklaması: Tamamı yayınlansın
Ertan Yıldız’ın itirafları sonrası CHP’li Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekrem’e kefil olunmaz
Başkan Erdoğan’dan Aliyev’e torun tebriği: Gelecek sağlamda
’Eko’sistemin büyük balığı kim? Rantın üzerindeki bant kalkıyor... Otel görüntüleri soruşturması derinleştikçe İmamoğlu’nu panik sardı
Ertan Yıldız ikinci kez etkin pişmanlık ifadesi verdi! ’Eko’sistemdeki akçeli işleri anlattı | Başsavcılık tespitler somutlaştırıldı dedi
DEPREMLER SON DAKİKA | İstanbul’daki 4,2’lik deprem artçı mı öncü mü? Uzmanlar ne diyor? Naci Görür, Şener Üşümezsoy, Okan Tüysüz...
Başkan Erdoğan’dan Macaristan seferi: Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katıldı | Turan masasında özel teşekkür
Bakan Murat Kurum’dan 2B müjdesi: Vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız
Galatasaray’dan 5. yıldız transferi! Dev isim geliyor
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!