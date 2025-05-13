AFAD büyüklüğü açıkladı! Muğla'da korkutan deprem | Çevre illerden hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 01.51'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük: 6.0 (Ml)
Yer: Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2025-05-14
Saat: 01:51:16 TSİ
Enlem: 35.32889 N
Boylam: 27.08167 E
Derinlik: 20.41 km
Deprem yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
VALİ AÇIKLADI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-05-14 01:51:16
|35.32889
|27.08167
|20.41
|ML
|6.0
|Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla)
|Detay
|2025-05-14 01:17:47
|38.23611
|38.17444
|7.0
|ML
|1.0
|Yeşilyurt (Malatya)
|Detay
|2025-05-14 01:15:36
|37.89028
|26.75361
|7.12
|ML
|1.5
|Ege Denizi - [23.96 km] Seferihisar (İzmir)
|Detay
|2025-05-14 01:03:48
|39.23361
|28.97611
|5.07
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|Detay
|2025-05-14 00:52:18
|39.45778
|27.975
|6.95
|ML
|1.5
|Bigadiç (Balıkesir)
|Detay
|2025-05-14 00:29:08
|39.87333
|38.64167
|7.08
|ML
|1.9
|Refahiye (Erzincan)
|Detay
|2025-05-14 00:16:18
|37.94056
|36.60639
|6.99
|ML
|1.9
|Onikişubat (Kahramanmaraş)