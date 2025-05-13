Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 02:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla 'nın Datça ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Büyüklük: 6.0 (Ml)

Yer: Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla)

Tarih: 2025-05-14

Saat: 01:51:16 TSİ

Enlem: 35.32889 N

Boylam: 27.08167 E

Derinlik: 20.41 km

Deprem yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİ AÇIKLADI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id 2025-05-14 01:51:16 35.32889 27.08167 20.41 ML 6.0 Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla) Detay 2025-05-14 01:17:47 38.23611 38.17444 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay 2025-05-14 01:15:36 37.89028 26.75361 7.12 ML 1.5 Ege Denizi - [23.96 km] Seferihisar (İzmir) Detay 2025-05-14 01:03:48 39.23361 28.97611 5.07 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay 2025-05-14 00:52:18 39.45778 27.975 6.95 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay 2025-05-14 00:29:08 39.87333 38.64167 7.08 ML 1.9 Refahiye (Erzincan) Detay 2025-05-14 00:16:18 37.94056 36.60639 6.99 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)