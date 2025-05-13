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AFAD büyüklüğü açıkladı! Muğla'da korkutan deprem | Çevre illerden hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 01.51'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD büyüklüğü açıkladı! Muğla’da korkutan deprem | Çevre illerden hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Büyüklük: 6.0 (Ml)
Yer: Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2025-05-14
Saat: 01:51:16 TSİ
Enlem: 35.32889 N
Boylam: 27.08167 E
Derinlik: 20.41 km

Deprem yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

VALİ AÇIKLADI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından, depremle ilgili taramaların devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir." ifadesini kullandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-05-14 01:51:16 35.32889 27.08167 20.41 ML 6.0 Akdeniz - [155.06 km] Datça (Muğla) Detay
2025-05-14 01:17:47 38.23611 38.17444 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2025-05-14 01:15:36 37.89028 26.75361 7.12 ML 1.5 Ege Denizi - [23.96 km] Seferihisar (İzmir) Detay
2025-05-14 01:03:48 39.23361 28.97611 5.07 ML 1.5 Simav (Kütahya) Detay
2025-05-14 00:52:18 39.45778 27.975 6.95 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir) Detay
2025-05-14 00:29:08 39.87333 38.64167 7.08 ML 1.9 Refahiye (Erzincan) Detay
2025-05-14 00:16:18 37.94056 36.60639 6.99 ML 1.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)

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