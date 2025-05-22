Galatasaray’da Muslera’nın yerine yeni eldiven arayışı! Real Madrid’den Andriy Lunin de listede...

Galatasaray kaleci transferi için 4 koldan arayışını sürdürüyor!

5 YIL DAHA KONTRATI VAR

Yapılacak görüşmelerin ardından bu listedeki isimlerden birinin transfer için ön plana çıkabileceği de gelen haberler arasında. 26 yaşındaki Lunin'in kontratı 2030'da bitecek. Bulka'nın ise Nice ile 1 yıl daha kontrat bulunuyor. Brazao'nun da Santos ile 2028'e dek sözleşmesi var.