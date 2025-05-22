Galatasaray’da Muslera’nın yerine yeni eldiven arayışı! Real Madrid’den Andriy Lunin de listede...

Uruguaylı kalecisi Fernando Muslara ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu bölge için kaleci arayışlarını sürdürüyor.
Uruguaylı kalecisi Fernando Muslara ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, bu bölge için kaleci arayışlarını sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılı takımın gündeminde bu bölge için çok sayıda aday olduğu ancak yönetimin şu an için 4 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.
4 İSİMLE DE EŞİT MESAFEDE
Sarı-Kırmızılı kurmayların Real Madrid'de Courtois'nın arkasında yedek bekleyen Ukraynalı eldiven Andriy Lunin, Nice'in Polonyalı kalecisi Marcin Bulka, Santos'un Brezilyalı file bekçisi Gabriel Brazao ve Napoli ile sözleşmesi sona erecek İtalyan kaleci Alex Meret için temaslarını sürdürüyor, Yönetimin şu an için 4 önemli kaleciye de eşit mesafede olduğu ifade ediliyor.
5 YIL DAHA KONTRATI VAR
Yapılacak görüşmelerin ardından bu listedeki isimlerden birinin transfer için ön plana çıkabileceği de gelen haberler arasında. 26 yaşındaki Lunin'in kontratı 2030'da bitecek. Bulka'nın ise Nice ile 1 yıl daha kontrat bulunuyor. Brazao'nun da Santos ile 2028'e dek sözleşmesi var.