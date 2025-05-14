İsrail Gazze Şeridi’ni kana buladı! Hedeflerinde kadın ve çocuklar vardı

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, gece yarısından itibaren bölgeyi yine kana buladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Cibaliye Mülteci Kampı ile çevresinde bulunan sivillere ait ev çadırlara yönelik en az 4 saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinli hayatını kaybetti.